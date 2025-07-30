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TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Liderleriyle Cenevre'de Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ve Genel Sekreteri Chungong ile Cenevre'deki toplantıda önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 19:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Liderleriyle Cenevre'de Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Önemli Görüşmelere İmza Attı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı çerçevesinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi.

Uluslararası Parlamenter Diplomasi ve İş Birliği

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, PAB Başkanı Ackson ve Genel Sekreteri Chungong'a konferansın başarılı organizasyonu için teşekkür etti. Türkiye'nin, PAB'ı önemli bir uluslararası çatı kuruluşu olarak kabul ettiğini vurguladı. TBMM'nin, PAB’ın genel prensiplerini her zaman desteklediğine dikkat çekti.

Kurtulmuş, günümüzün çatışmalarla dolu karmaşık dünyasında uluslararası alanda parlamenter diplomasinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, demokrasinin ve otokrasinin mücadelesinin gelecekteki gerilim alanlarından biri olduğunu ifade etti.

İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu

Kurtulmuş, 2024 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek PAB 152. Genel Kurulu'ndan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’nin ev sahipliğine destek veren tüm ülke temsilcilerine teşekkür etti.

PAB Başkanı Ackson ise, Kurtulmuş ve heyetine Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılım dolayısıyla teşekkür ederek, TBMM’nin PAB'ın çalışmalarına geçmişten bu yana sağladığı katkıları takdir etti. Ayrıca, İstanbul'da düzenlenecek PAB 152. Genel Kurulu için teşekkür etti.

Belge İmzalandı

Görüşmenin ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, PAB 152. Genel Kurulu’nun 2026 Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilmesine ilişkin belgeyi imzaladı. Görüşmeye PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson (ortada) ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson (ortada) ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ile bir araya geldi.

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