TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Meclis'in makamında basına kapalı olarak yapıldı.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Arıkan arasındaki görüşmeye, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da katıldı.

Bu buluşma, siyasi iletişim bağlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.