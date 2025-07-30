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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamento Başkanı Peng ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Singapur Parlamento Başkanı Seah Kian Peng ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamento Başkanı Peng ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peng ile parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Türkiye'nin, Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya ülkeleriyle olan ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Singapur da bu çerçevede her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ettiğimiz ülkelerden biridir. Birçok alanda işbirliği yapabilme potansiyelimiz olan Singapur ile hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da tahkim edilerek sürdürülmesi konusunda ortak kanaatte olduğumuzu görmekten fevkalade memnuniyet duydum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü.

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