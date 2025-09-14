TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: A Milli Takım Avrupa İkincisi (2025)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:09
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Kurtulmuş'tan sosyal medya paylaşımıyla kutlama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda aşkla ve gayretle verdikleri mücadele sonucu Avrupa ikincisi olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum."

Paylaşımda takımın mücadele ruhuna ve elde edilen başarıya vurgu yapıldı.

