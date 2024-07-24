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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD Kongresi'ne Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'ya alkış tutan ABD Kongresi'ni eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD Kongresi'ne Tepki

TBMM Başkanı'ndan Sert Eleştiri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde senatörler tarafından ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, sürecin insanlık açısından son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Sosyal Medyadan Açıklama

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi ve adalet adına yapılan tüm kazanımları ayaklar altına alarak alkışlayan bir topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size..." ifadelerini kullandı.

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