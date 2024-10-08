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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İsrail Politikalarına Tepki

Kurtulmuş, İsrail’in yayılmacı politikalarını milli güvenlik sorunu olarak tanımladı ve birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İsrail Politikalarına Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Önemli Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nuri Kurtulmuş, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarını milli güvenlik sorunu olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, bu duruma karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birlikte Hareket Etmeliyiz

Kurtulmuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail’in bu politikaları karşısında, TBMM olarak emin adımlarla ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu söylemleri, ülke içindeki dayanışma ve milli güvenlik vurgusunun önemini ortaya koyuyor.

Gelecek İçin Stratejiler Geliştirilmesi Gerekiyor

Bu bağlamda, Kurtulmuş, TBMM’nin bu konudaki tutumunu belirlerken gelecek stratejileri üzerine çalışılması gerektiğini belirtti. “Birlikte hareket etmemiz, ulusal meselelerdeki sağduyumuzu artıracak” şeklinde konuştu.

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