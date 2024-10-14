TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kuruluna Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırganlığın bölgesel bir savaşa yol açabileceğine dikkati çekti.

Kontrolsüz Saldırganlık ve Bilimsel İlerlemeler

Kurtulmuş, "Lübnan'a karşı yürütülen kontrolsüz saldırganlık bizi bölgesel bir savaşa daha da yaklaştırıyor. Bu gidişata bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bilim, teknoloji ve inovasyonun insanlığa katkısının önemli olduğunu fakat bu gelişmelerin halk yararı için kullanılması gerektiğini belirtti.

Teknolojinin Yanlış Kullanımı

Kurtulmuş, Gazze'de devam eden yapay zeka destekli saldırılara da değinerek, "Teknolojinin bu tür kötüye kullanımlarını kesin bir dille kınamalıyız. Bu, yasal bir yükümlülük olmanın yanı sıra ahlaki bir zorunluluktur," dedi.

Filistin'deki İnsanlık Krizi

Filistin'deki durumu alarm verici olarak değerlendiren Kurtulmuş, "On yıllardır süren işgal ve vahşetin zirve noktasındayız. İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı sona ermelidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası toplumun iki devletli bir çözümü desteklemesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, PAB'nın bu durumu göz ardı etmemesi için acil bir madde sunulmasına destek verdiğini ifade etti. Delegelere de bu konuda destek olmaları çağrısında bulundu.