TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Polatlı'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki trajik trafik kazası sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kaza, birçok can kaybına neden oldu.

Hayatını Kaybedenler İçin Duygusal Mesaj

Kurtulmuş, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, "Polatlı'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Kazanın Detayları

Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti ve adeta herkesi derinden etkileyen bir trajedi oldu. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması için kamuoyundan destek bekleniyor.