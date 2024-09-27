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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Preveze Deniz Zaferi Kutlaması

Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümünü kutladı, denizcileri onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Preveze Deniz Zaferi Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihi Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü coşkuyla kutladı. Kurtulmuş, bu önemli anı sosyal medya üzerinden duyurarak, Türk deniz tarihinde önemli bir yer tutan zaferin anlamını vurguladı.

Paylaşımlarında Tarihe Vurgu

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferin muzaffer komutanı Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, kahraman leventlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle anıyorum."

Denizcilerimiz İçin Dilekler

Kurtulmuş, mesajında ayrıca, bu anlamlı günün, Preveze Zaferi gibi birçok başarının kaynağı olan Türk denizcilerine güç ve cesaret vermesini diledi. "Mavi Vatan'da görev yapan tüm denizcilerimize muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı sunuyorum." diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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