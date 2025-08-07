TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Açıklaması ve İstiklal Madalyası Töreni

Terörsüz Türkiye Süreci ve Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'da düzenlenen İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bazı çekincelere değinerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir," dedi.

İstiklal Madalyası'nın Anlamı

Şeref Holü'nde gerçekleştirilen törende, Samsun'un Milli Mücadele tarihindeki önemine vurgu yapan Kurtulmuş, bu beratın 101 yıl sonra verilmesinin fevkalade önemli olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, bu vesileyle başta Mavnacılar Loncası ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andığını belirtti.

Geçmişten Günümüze Tarih Bilinci

Kurtulmuş, milletin tarih boyunca kazandığı başarıları ve zorlukları aşma gücünü hatırlatarak, "Milletimizin tarihin hiçbir sayfasında hedeften vazgeçtiği görülmemiştir" diyerek, geçmişten alınan güçle geleceğe yön vermek gerektiğini vurguladı.

Süreç ve Birlik Vurgusu

TBMM Başkanı, Birlik ve beraberlik ruhuna atıfta bulunarak, bu ruhun Milli Mücadele'nin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, bağımsızlık ruhunun önemine dikkat çekti:

"Bağımsızlık ruhu; antiemperyalist olmak demektir. Bu mücadelede 7 düvele karşı birlikte hareket ettik."

19 Mayıs'ın Ruhunu Anlamak

Kurtulmuş, bugünün karmaşık siyasi koşullarında 19 Mayıs ruhunun ayrışmayı değil, bütünleşmeyi gerektirdiğini ifade etti. Ayrışma yerine ortak hedeflerde birleşme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Yeni Süreci

Yeni süreçte Türkiye'nin kararlılığını sürdüreceğini belirten Kurtulmuş, terörle mücadeleye yönelik net bir duruş sergilediklerini ifade etti:

"Bu süreç, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması adına attığımız bir adımdır. Terörsüz bir Türkiye, açıkçası, terörsüz bir bölge demektir."

İstiklal madalyasının sadece bir madalya değil, aynı zamanda vefa ve milli değerlerimizin bir sembolü olduğunu belirten Kurtulmuş, bu madalyanın Samsun’a verilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Tören Bilgileri

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya madalyaların takdim edilmesiyle program sona erdi.

Törene çeşitli devlet yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), TBMM Şeref Holü’nde düzenlenen Samsun’a İstiklal Madalyası Takdim Töreni’ne katıldı. Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl (sol 2), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş (solda), MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay (sağ 2), Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda), Samsun Valisi Orhan Tavlı (sağ 4) ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (sağ 3) da katıldı.

