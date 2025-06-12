TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRKPA 14. Genel Kurulu Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na Değerlendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen TÜRKPA 14. Genel Kurulu sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı. İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir" dedi.

Birlik ve Gelecek Vurgusu

Kurtulmuş, TÜRKPA'nın bu yılki teması olan "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü"nun seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Türk dünyasının gelişen potansiyeline dikkat çekti. "Dünyadaki gelişmeler, Türk dünyasının önüne yepyeni imkanları getiriyor. İnşallah Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyası, artık derlenip toparlanmaya başlamıştır" ifadesini kullandı.

Güçlü İşbirliği İhtiyacı

Kurtulmuş, Türk devletlerinin bağımsızlıklarından sonra kimliklerini kültürel değerleri üzerinde inşa ettiklerini vurguladı ve şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü, çok daha verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz. TÜRKPA, Türk dünyasının kendi içindeki işbirliğinin en önemli göstergelerinden biridir."

Konuşmasının sonunda, Türk dünyası olarak geçmişten gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, barış ve insanlık için mücadele edeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Her günümüz bir önceki günümüzden daha değerli, daha anlamlı olacak ve Türk dünyası, çatışmalara rağmen güçlenerek yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'nun ardından üye ülkelerin meclis başkanları ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'nun ardından üye ülkelerin meclis başkanları ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.