TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo’da Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Resmi Görüşmelerde Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Tokyo'daki görüşmede duyduğu memnuniyeti vurguladı ve kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Türk-Japon Dostluğu ve İkili İlişkiler

Kurtulmuş, Türkiye ile Japonya arasında tarihi ikili ilişkilerin bulunduğunu ve bu dostluğun, Sultan Abdülhamid Han ile Japon İmparatoru Meiji dönemine kadar uzandığını belirtti. Deprem kuşağında yer alan iki ülkenin, birbirlerine yaptıkları yardımların Türk ve Japon halklarını yakınlaştırdığını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japon halkının yardımlarını unutmadığını vurguladı.

Ziyaretin Önemi

Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino'nun geçen yıl Türkiye ziyaretinin, ikili ilişkileri ileriye götürmede önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha ileri gitmesini istediklerini ifade etti.

Ekonomik ve Stratejik işbirlikleri

Kurtulmuş, 2013 yılından bu yana devam eden stratejik ortaklık çerçevesinde, ekonomik ortaklık anlaşmasının ikili ticari ilişkileri geliştireceğine dikkat çekti. İkili ticaret hacminin artmasının iki ülkenin menfaatine olacağını belirtti.

Siyasi ve Diplomat İlişkiler

Kurtulmuş, enerji, turizm, eğitim ve doğal afetlerle mücadele alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin eğitim faaliyetlerine başlamasını beklediklerini ifade etti.

Yeni Dünya Dönemi ve Asya Yaklaşımı

Yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu ve Japonya'nın Asya'nın en doğusundaki bir gücü temsil ettiğini aktardı. Türkiye'nin 2019'dan bu yana Asya'ya verdiği önemi, 'yeniden Asya' girişimi aracılığıyla tüm Asya ülkeleriyle olan yakın temasları ile gösterdiğini belirtti.

Parlamento Ziyareti

Görüşmenin ardından, Japonya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, burada parlamentonun çalışmaları hakkında bilgi aldı ve milletvekillerini selamladı.

Kurulda ayrıca, Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa, Kurtulmuş onuruna bir yemek verdi. AK Parti ve muhalefet partilerinden milletvekilleri de bu önemli buluşmaya katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ile bir araya geldi.