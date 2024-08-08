TBMM Başkanı Kurtulmuş'un TİP Heyetini Kabulü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık’ı kabul etti. Görüşme, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Can Atalay Konusunda Önemli Açıklamalar

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Baş, Anayasa Mahkemesi’nin Gezi Parkı davasında hükümlü olan Can Atalay ile ilgili verdiği kararı hatırlattı. Baş, mahkemenin Atalay’ın milletvekilliğinin yok hükmünde olduğunu onayladığını belirtti.

Erkan Baş, TBMM’nin gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bizim talebimiz, bir an önce Can Atalay’ın Meclis kütüğüne kaydının yapılmasıdır. Eğer, daha önce gerçekleşen işlem yok hükmündeyse, Atalay’ın milletvekilliğinin tanınması gerekmektedir."

Olağanüstü Toplantı Talebi

Baş, Meclis’in bu konuda olağanüstü bir toplantı yapmasını beklediklerini dile getirdi ve diğer siyasi partilerle gerçekleştirdikleri görüşmeleri aktardı. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve EMEP’in destek vereceğini ifade etti.

Erkan Baş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Umuyoruz ki en kısa ve doğru çözüm olarak bu işlem hayata geçirilir. 15 Ağustos'tan önce olması gerektiğinde ısrarcıyız."

Meclis'in Kararları ve Beklentiler

Baş, 15 Ağustos’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis Genel Kurulu’na hitap edeceği toplantı öncesinde, konunun öncelikli olarak ele alınmasını talep etti. Ayrıca, "Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı varken, başka bir gündemle Meclis'in toplanmasını uygun bulmuyoruz." dedi.

Görüşmeler sonrası son durumun değerlendirilmesi için de Meclis Hukuk İşleri’nin konuyu incelemekte olduğunu kaydetti. "Halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ı kabul etti.