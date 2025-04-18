TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Safadi'den Filistin'e Destek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KB Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un toplantının Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform oluşturma arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Kurtulmuş, görüşmede, Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunma sorumluluklarını vurgulayarak, Filistin davasına güçlü destek sağlayan Ürdün'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, bu yeni inisiyatifin başarılı olması ve toplantı sonucunda alınacak kararların hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi (sol 3) ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi (sol 3) ile görüşme yaptı.