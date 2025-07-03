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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir araya geldi. Bu önemli kabul, TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kurtulmuş, Kaya ile gerçekleştirilen görüşme hakkında detaylı bilgileri paylaşırken, siyasi iş birliğine ve karşılıklı görüş alışverişine vurgu yaptı.

Bu buluşma, farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti.

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