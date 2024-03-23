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TBMM Başkanı Kurtulmuş Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi'nde vatandaşlarla buluştuğu bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 00:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi'nde vatandaşlarla buluşarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu vurgulayarak, bu istikrarın ve güvenin korunması gerektiğini belirtti.Türkiye'nin son yıllarda sağladığı güven ve istikrarın büyük bir güç olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu istikrarın ve güvenin sağlanması için çaba sarf edenleri engelleyeceklerini belirtti. Türkiye'nin geniş coğrafyasının yanı sıra dünya genelinde soydaşlarının da bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, insanlığın hak, hakikat ve mazlumdan yana olan büyük bir kitleye sahip olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini ve dünya genelinde adalet, hakkaniyet ve vicdanın sesi olma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Gücü ve İstikrarı Üzerine Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Bu gücü kaybettirmeye çalışanların olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu istikrarı ve güveni koruyarak ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Türkiye'nin tarih boyunca önüne ileri hedefler koyduğunu ve geriye bakmadığını dile getiren Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında "Türkiye Yüzyılı"nı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışacaklarını belirtti. Türkiye'nin gücünü artırarak dünya genelinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini ifade eden Kurtulmuş, bu yüzyılın "sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı" olması gerektiğini vurguladı.

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