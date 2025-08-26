TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar'da: "Terörsüz Türkiye" vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar'da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda hem tarihî anmalar hem de güncel güvenlik ve toplumsal süreçlere dair önemli mesajlar verildi.

Terörsüz Türkiye süreci

"Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Bundan emin olunuz."

Kurtulmuş, terör örgütünün kendisini feshettiği yönündeki gelişmelerin ardından ortaya çıkan zemin üzerinde Türkiye'nin bundan sonra terörün gündeminden tamamen çıkacağı bir döneme geçme zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Büyük Taarruz ve tarih vurgusu

Kurtulmuş, ağustos ayının Türk tarihi açısından önemine dikkat çekerek Malazgirt ve Afyonkarahisar'daki zaferleri andı. 26 Ağustos'ta başlayan süreçle 30 Ağustos'a dek uzanan Büyük Taarruz'u, Kocatepe'de başlayan mücadele halkalarından biri olarak nitelendirdi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle andı.

Birlik, özgürlük ve milli irade

Kurtulmuş, tarihten ders alınması gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkardı. Emperyalizme karşı ortak duruşun önemine işaret ederek; "Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır."

Özgürlük ve bağımsızlık vurgusunu şu sözlerle güçlendirdi: "Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiş, hiçbir sesin karşısında diz çökmemiş, rükuya eğilmemiştir. Bu millet Allah'tan başkasına eyvallah etmez".

Türkiye'nin gücü ve bölgesel konum

Kurtulmuş, Anadolu'nun çevresindeki coğrafyadaki çalkantılara dikkat çekerek Türkiye'yi "istikrar içerisinde olan, yıldız gibi parlayan bir ülke" olarak tanımladı. Bölgedeki oyunların etnik, mezhebi ve dini çatışmalar üzerinden halkları bölmek amacını taşıdığını belirtti ve Türkiye'nin bu tür hedeflerden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Kurtulmuş, TBMM'de kurulan söz konusu komisyondan söz ederek, "Bu komisyon asla ve asla altını üstünü çizerek söylüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir." değerlendirmesinde bulundu. Komisyonun, Türkiye'deki oyların yaklaşık %95'ini temsil eden geniş bir yapıya işaret ettiğini belirtti ve herhangi bir özerklik veya ayrı bölge talebinin gündemde olmadığını vurguladı.

Toplumsal dinleme süreci ve duygusal anlar

Kurtulmuş, çalışmaların şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin dinlenmesiyle sürdüğünü aktardı. Toplantıda gazilerden birinin yapay gözünü eline alıp duygulu bir konuşma yaptığı, bir annenin ise "Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz." dediği aktarıldı. Bu tür ifadelerin sürece olan desteği gösterdiği belirtildi.

Barış, birlik ve "Türkiye modeli"

Kurtulmuş, "Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar." diyerek meseleye dış kaynaklı bölme planları gözüyle baktıklarını söyledi. Silahların bırakılmasının sembolik ve birleştirici bir adım olduğunu, halkın büyük çoğunluğunun sürece memnuniyetle yaklaştığını ifade etti.

"Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz." sözleriyle Kurtulmuş, çatışma çözümünde Türkiye'nin tecrübesinin örnek olabileceğini ve hedeflerinin terörsüz bir bölge tesis etmek olduğunu dile getirdi.

Programa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

