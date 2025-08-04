DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti. Ziyaret, resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 19:47
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil ile bir araya geldi.

Görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu. Başkan Kurtulmuş, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin hukukun üstünlüğü açısından önemine vurgu yaparak, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu ziyaret, TBMM ve Anayasa Mahkemesi arasında karşılıklı anlayışın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı (solda)...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı (solda) kabul etti. Kabulde, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil (sağda) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
2
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
3
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak
4
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi
5
Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu
6
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
7
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!