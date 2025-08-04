TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil ile bir araya geldi.

Görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu. Başkan Kurtulmuş, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin hukukun üstünlüğü açısından önemine vurgu yaparak, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu ziyaret, TBMM ve Anayasa Mahkemesi arasında karşılıklı anlayışın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı (solda) kabul etti. Kabulde, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil (sağda) de yer aldı.