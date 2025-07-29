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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'deki Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:30
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'deki Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak amacıyla İsviçre’nin Cenevre şehrine ulaştı.

Kurtulmuş’u, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş ile birlikte Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da Cenevre'deki konferansa katılım sağladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB tarafından BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen bu önemli konferansın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve konferans kapsamında gerçekleştirilecek panellere katılacak.

Ayrıca, Kurtulmuş'un konferans çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, parlamentolar ve BM'nin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer yetkililer karşıladı.

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