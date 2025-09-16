TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanları Yerlikaya ve Oğuz'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u makamında basına kapalı kabul etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:38
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul ettiği bildirildi.

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

