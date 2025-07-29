TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistanlı Meslekdaşı ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun çağrısı üzerine birbirine daha yakın ilişkiler kurma temennisini dile getirirken, Sadık'a İstanbul'da düzenlenen ilk toplantıya katılımı için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, parlamentolar arası ilişkilerin daha ileri taşınması arzusunu dile getirdi.

Kurtulmuş, ayrıca Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekerek, İslam coğrafyasındaki ülkeler arasında birlikteliğin artırılması gereğine işaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.