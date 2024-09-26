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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı ile Görüştü

Kurtulmuş, St. Petersburg'daki toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:56
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Alexander Belskiy ile St. Petersburg'da Buluştu

TÜRKİYE – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Mariinsky Sarayı'nda gerçekleştirildi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Kurtulmuş, görüşme sırasında, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Moskova'da üç gün süren kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Jeostratejik İşbirliği

Başkan Kurtulmuş, Türkiye ve Rusya'nın tarihi derinliği olan, kardeş ve müttefik iki ülke olduğuna vurgu yaparak, iki ülkenin de mevcut uluslararası meseleler karşısında benzer yaklaşımlar benimsediğini aktardı.

Gazze Sorununa Ortak Yaklaşım

Kurtulmuş, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarının durdurulması yönünde Türkiye ve Rusya'nın ortak bir tutum içerisinde olduğunu belirtti. İkili ilişkilerin yanı sıra küresel sorunlarla ilgili de olumlu bir ivme yakalandığını dile getirdi.

Parlamenter Diplomasi ve Kardeş Şehir İlişkisi

Görüşmelerde, parlementoların daha yakın işbirliğinin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, St. Petersburg'un kültürel zenginliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İstanbul ve St. Petersburg'un kardeş şehir olması kararının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'daki temasları kapsamında, Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy (sağda) ile bir araya geldi.

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