TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya Simav'da hissedilen deprem sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:49
Kurtulmuş'tan mesaj: "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Paylaştığı mesajda Kurtulmuş, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

7
