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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için Meclis’te diyalog çağrısı yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iki önemli sorumluluk olduğunu belirterek, bunların yeni bir Meclis İç Tüzüğü ve yeni bir anayasa olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Meclis üyeleriyle gerçekleştirilen iftar programında yeni anayasa mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 22:26
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için Meclis’te diyalog çağrısı yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in önünde iki önemli sorumluluğun bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin yeni bir Meclis İç Tüzüğü olduğunu, ikincisinin ise yeni bir anayasa olduğunu ifade etti. Milletvekilleriyle iftar programında yeni anayasa mesajı veren Kurtulmuş, Meclis’in temel sorumluluklarından bahsederek, Meclis İç Tüzüğü’nün yenilenmesi ve yeni bir anayasa gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, “Bu dönemde yıllardır konuştuğumuz, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç tüzük için partiler arasında diyalogla bu konunun çözülmesini temenni ediyoruz.” dedi.

“Aynen 1921 Anayasası’nda olduğu gibi Türkiye’nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır.” diyen Kurtulmuş, “Şunu söylememiz gerekir; artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eselerini bünyesinde taşıyan bu mevcut Anayasa’dan Türkiye’nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin demokratik standardının yükseltilmesi için bir zorunluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ümit ediyoruz ki; burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde hele hele hiç millete gitmeye hiç gerek kalmadan Meclis’te oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şeref de 28’inci dönem milletvekillerinin üzerinde olur.” şeklinde konuştu.

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