TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YTB Başkanı Abdullah Eren'i Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YTB Başkanı Eren'i Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti. Ziyaret, Meclis'in uluslararası ilişkilerine ve yurtdışındaki Türk topluluklarına yönelik politikalarına dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün gerçekleştiği doğrulandı ve bu tür ziyaretlerin önemi vurgulandı. Bu tür görüşmeler, yurtdışındaki Türklerin sorunlarına yönelik çözüm arayışlarını da gündeme getiriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i (solda) kabul etti.