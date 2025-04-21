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TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumu: Doktorlardan Son Durum Açıklaması

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında son bilgiler paylaşıldı. Doktorlar, iyileşme sürecinin uzun süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:20
TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumu: Doktorlardan Son Durum Açıklaması

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Ameliyattan Sonra Durum Değişikliği

Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'e cumartesi günü yapılan ameliyat sonrası kalbinin sağ tarafının kasılmaya başladığını, ancak hastanın nörolojik durumunun yüksek risk taşıdığını belirtti.

Yoğun Bakımda 6. Gün

Çiftçi, Önder'in yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesinin hala sürdüğünü vurgulayarak, "Hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi. Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmekte." dedi.

Nörolojik Değerlendirme ve Gelecek Süreç

Önder'in nörolojik durumunun hala belirsiz olduğunu ifade eden Çiftçi, "Beyin kan akımı iyi durumda ancak diğer nörolojik değerlendirmeleri devam ediyor. Bu açıdan hastamız bizleri endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

İyileşme Süresi ve Beklentiler

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Sağbaş, Önder’in sağlık durumu hakkında "Önümüzde hala daha uzun bir yol var." açıklamasında bulundu. Ameliyat sonrası durumun umut verici olduğunu fakat kalbin hala desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Önder’in nörolojik durumu hakkında net bir bilgi vermek için görüntüleme yapılması gerektiğini vurgulayan Sağbaş, "Anlık takipler ile ilerliyoruz. Önümüzde hala uzun bir yol var." dedi.

Hastanın tedavisinin yürütüldüğü hastane yetkilileri, sağlık durumu ile ilgili güncel bilgiler sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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