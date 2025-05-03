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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Sonrası Taziye Ziyaretleri Devam Ediyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye ziyaretleri Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Sonrası Taziye Ziyaretleri Devam Ediyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Ziyaretleri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, parti temsilcileri ve ailesi taziye ziyaretlerini Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul etmeye başladı.

Hastane Süreci ve Vefat

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşamını yitiren Önder için taziye yeri olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.

Aile bireyleri ve parti temsilcileri, hastaneden ayrılarak taziyeleri kabul etmek amacıyla kültür merkezine geldi. Merkezde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder, taziyeleri kabul etti.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de partililere ve Önder'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca çok sayıda partili ve vatandaş da merkeze gelerek, aileye ve parti temsilcilerine taziyelerini sundu.

Hastane Sürecine Kısa Bir Bakış

Önder, 15 Nisan'da ambulansla kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı. Aort Diseksiyonu tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 28 Nisan'da yapılan hastane açıklamasında, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından parti temsilcileri ve ailesi, taziyeleri Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul ediyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından parti temsilcileri ve ailesi, taziyeleri Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul ediyor.

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