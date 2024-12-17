TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: CHP'den Eleştiriler Şiddetleniyor

TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine tartışmalar başladı. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, demokrasi ve Suriye'ye destek konularında önemli açıklamalarda bulundu. Derici, 'Demokratik bir yönetimin iktidar olması için tabii ki Suriye'ye elimizden gelen desteği vereceğiz. Çünkü bu, bizim milli çıkarlarımız için de hayatidir.' dedi.

Yoksulluk Sorunu Gündemde

Konuşmalarda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yoksulluğun arttığını ve asgari ücretle geçinenlerin yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi. Ağbaba, 'Emeklilerin çok düşük ücret aldığını; mühendis, öğretmen, polis ve doktorların geçinemediğini' savundu. Ayrıca, sosyal adaletsizlik konusunu gündeme getirerek, 'Zenginlik var, rüşvet var, israf var, haksız kazanç var.' ifadelerini kullandı.

Ağbaba, geçim sıkıntısı çeken insanların ek iş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Örnek olarak, üniversite harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan 20 yaşındaki Eren Peker'in bir tartışma sonucunda hayatını kaybetmesini ve 79 yaşındaki bir emeklinin ek gelir sağlamak için çalıştığı inşaattan düşerek öldüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 'denge ve denetimden uzak karmaşık bir sistem olduğunu' ifade ederek Türkiye'ye fayda sağlamadığını vurguladı. Uzun, kriti alanlara yeterince kaynak ayrılmadığını belirterek, 'Biz, bu bütçeye onay vermeyeceğiz.' dedi.

Suriye'nin Durumu ve Güvenlik Bütçesi

Derici, ayrıca güvenlik bütçesinin önemine dikkat çekti ve 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumlara ayrılan bütçenin azlığının sakıncalı olduğunu' ifade etti.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 2025 yılı bütçesinin, çalışanların ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, bütçenin 'iktidarın çözümsüzlük karnesi' olduğunu söyledi. Gezmiş, sağlık ve ilaç konularında da ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

Grup Başkanvekillerinin Görüşleri

Genel Kurul'da grup başkanvekilleri de söz aldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bazı kişilerin tutuklanmasını eleştirirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 'Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü projelerin denetim dışı olduğunu' ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP milletvekillerinin Suriye politikasına yönelik eleştirilerini yanıtladı ve Türkiye'nin Suriye politikalarının haklılığını savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemini vurgulayarak, 'Bu çalışmaların herhangi bir yapıya değil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olduğunu' belirtti.