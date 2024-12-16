TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Üzerine Tartışmalar Derinleşti

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Bütçe Görüşmeleri

2025 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde Ticaret ve Hazine ile Maliye Bakanlıklarının bütçeleri masaya yatırıldı. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, bu bütçenin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini esas alan bir felsefi bütünlük içinde hazırlandığını belirtti.

Ticaret ve İstihdam Üzerine Vurgular

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, küresel ekonomik dalgalanmalarla birlikte Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat konusunda sağlam adımlar attığını ifade etti. Ayrıca, Rekabet Kurumu'nun faaliyetlerinin Türk ekonomisindeki önemine de dikkat çekti.

Gazi Vatandaşlar İçin Talepler

Özyürek, terörle mücadelenin kahramanlarına gazilik beratı verilmesi ve şeref aylığının bağlanmasına dair önerilerini sundu. Ayrıca, staj ve çıraklık mağdurları için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Millî Güvenlik ve Siyasi İstikrar

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Türkiye'nin coğrafik konumunun milli güvenlik tehditleri barındırdığını belirterek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin emperyalist planlara karşı verdiği mücadeleyi öne çıkardı. İnce, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel güçlerin hesaplarını bozduğunu dile getirdi.

Esnaf ve İş Dünyasına Destek Talepleri

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, esnafın sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve vergi yüklerinin azaltılmasının önemine vurgu yaptı. Esnafın, desteklenmesi gereken bir kesim olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik İstikrar ve Bütçe Disiplini

Karakaya, bir toplumda refahın ve yaşam kalitesinin artırılması için üçlü bir istikrara ihtiyaç olduğunu belirterek, siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın rolünün bütçe disiplini ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Mali Müşavirlerin Sorunları

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, mali müşavirlerin karşılaştığı vize sorunlarına çözüm olarak yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirtti. Müşavirlerin iş yükünü azaltacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Sigortacılıkta Yeni Düzenlemeler Gerekiyor

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, mevcut Sigortacılık Kanunu'nun yetersiz olduğunu belirterek yeni bir yasa ihtiyacına dikkat çekti. Sektör bileşenlerinin görüşlerinin alınarak kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.