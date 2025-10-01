TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törenle 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışına katıldı; Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı için geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi törenle karşılandı.

Resmi karşılama

Erdoğan'ın Meclis'e gelişi sırasında, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı ve yasama yılı açılış töreni resmen başladı.

Güvenlik önlemleri ve açılış hazırlıkları

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde ekipler tarafından bomba arama köpeğinin eşlik ettiği kontrollerle arandı.

Açılış için ayrıca tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı; bu uygulama törene katılanlara yönelik hazırlıkların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

