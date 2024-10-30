TBMM'de 9. Yargı Paketi Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulunda 9. Yargı Paketi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri başladı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, görüşmeleri başlatmadan önce, DEM Partisi Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla usul tartışması açma talebine yanıt verdi.

Kanun Teklifinin İçeriği

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 39 maddeden oluşan teklifin, 20 farklı kanunda değişiklikler içerdiğini belirtti. Teklif; hukuki güvenliğin artırılması, temel hakların korunmasının sağlanması ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gibi konularda önemli düzenlemeler içermektedir. Yüksel, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda çeşitli alanlarda düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Görüşmelerde Tartışmalar

Yüksel, "Teklifin Anayasa'ya aykırılık iddiaları, yirmi saatten fazla süren Komisyon görüşmelerimizde detaylı bir şekilde ele alındı ve kabul görmedi," ifade etti. Bu noktada, teklifin Genel Kurul'da görüşülmesine engel bir durum olmadığını vurguladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de önerinin Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getirirken, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, birçok kanunun Anayasa Mahkemesi'nden döndüğünü iddia etti. "Bu soyadı meselesi çok hassas bir konu," diyen Tiryaki, partilerin kapalı kapılar arkasında anlaşarak bu sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Karşıt Görüşler

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise teklifi eleştirerek Anayasa'nın en az 14 maddesine aykırı olduğunu savundu. Bekir Bozdağ, teklifin komisyonda usulüne uygun görüşüldüğüne dikkat çekerek, Anayasa'ya aykırılık iddialarıyla Genel Kurul'da görüşmelere başlanmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Görüşmeler, teklifin tümü üzerindeki tartışmalarla devam etti.