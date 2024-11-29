TBMM'de Devlet Memurlarına Yeni Düzenleme: İlave Kademe ve İzin Hakkı

Devlet Memurlarına Yeni Düzenlemeler Getiriliyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif, devlete bağlı memurların hakları ve görev yetkileri ile ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

İlave Kademe Hakkı

Teklif kapsamında, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurların alacağı ilave kademe hakkı düzenlemesine sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçiş yapanlar da dahil edilecek. Böylece, bu düzenleme ile birlikte memurların kadro konumları iyileştirilecek.

Aylıksız İzin Hakkı

Dış kaynaklı kurumlarda görev almak isteyen memurlara aylıksız izin verilerek, kendi mesleki gelişimlerine yardımcı olunması hedefleniyor. Bu düzenlemelerle, memurların ulusal menfaatler doğrultusunda uluslararası kuruluşlarda görev alma imkanları genişletilecek.

Görevden Uzaklaştırma ve Denetleme Yetkileri

Teklif, Devlet Denetleme Kurulu ve denetçilerin görev ve yetkilerini de yeniden düzenliyor. Denetim sırasında görevden uzaklaştırma önerisinde bulunma yetkisi tanınan denetçiler, kamu hizmetinin gereklilikleri doğrultusunda hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Düzenlemeleri

Geliştirilen kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında da önemli değişikliklere yol açacak. Terfi süreci ve süreli görevlendirilen personel için yeni düzenlemeler ile verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

Bu düzenlemeler, memurların çalışma şekilleri ve hakları üzerinde belirleyici bir etki yapması beklenmektedir. TBMM’de yapılacak görüşmelerin ardından hükmün kesinleşmesi ile bu değişiklikler yürürlüğe girecek.

Gelişmeler için takipte kalın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.