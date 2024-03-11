TBMM'de Emeklilik Yasası Gündemde: Bağ-Kur'lulara ve Ev Kadınlarına Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

TBMM'de önümüzdeki dönemde yapılacak olan emeklilik yasası düzenlemeleri, Bağ-Kur'lular ve ev kadınları için önemli avantajlar getiriyor. Ev kadınlarına yönelik yapılan düzenleme kapsamında, prim ödeme şartlarına bağlı olarak sosyal güvence sağlanacak ve emeklilik yolu açılacak. Ayrıca, Bağ-Kur'lulara yönelik 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması planlanıyor. Bu kapsamda Aile Koruma Paketi çerçevesinde, çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için getirilen sistemde devlet, prim ödemelerinin bir kısmını karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakamlar da belirlendi.



Yeni Düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 Yıl Erken Emeklilik İmkanı ve Ev Kadınlarına Sosyal Güvence





Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur'lulara yönelik 5 yıl erken emeklilik hakkı getirilirken, ev kadınlarına yönelik Fiili Hizmet Zammı benzeri bir uygulama hayata geçirilecek. Ev kadınları ve anneler, ödedikleri prim sayısına göre ek prim günü kazanacaklar. Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anne, 5 yıl prim ödemiş gibi değerlendirilecek. Bu sayede kadınlar, daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecekler. Düzenleme özellikle basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnafı kapsayacak ve bu esnaf için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak.

Düzenlemeyle birlikte, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) kapsamında olan küçük esnaflar da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacaklar. Bu düzenleme ile esnaflar, 5 yıl daha prim ödeme zorunluluğu olmadan emekli olabilecekler. Bu adımların hayata geçmesiyle birlikte, emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler ülke genelindeki milyonlarca vatandaşı kapsayacak.