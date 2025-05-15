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TBMM'de Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştıracak Komisyon Kuruldu

TBMM, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmak amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu oluşturdu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:53
TBMM'de Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştıracak Komisyon Kuruldu

TBMM, Engelli Bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu Kurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak, karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla yeni bir Meclis Araştırma Komisyonu kurdu.

Siyasi Partilerden Destek

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve diğer vekiller, engelli bireylerin sorunlarını ele alan bir komisyonun kurulmasının önemine dikkat çekti. Keşir, farklı engel gruplarının ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için bu komisyonun kritik bir rol üstleneceğini ifade etti.

Yeni Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, engelli bakanlığı kurulması gerektiğini savunarak, bu konuda yapılacak ciddi düzenlemelerin Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı olduğunu belirtti. Eğitimdeki eksikliklerin ve hizmetlerin yetersizliğine dikkat çeken İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, her engelli bireyin farklı ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, bu konunun köklü politikalarla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İstihdam ve Erişim Sorunları

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları istihdam ve eğitim önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Engelli bireylerin çoğunun hala iş gücüne katılmaktan yoksun olduğunu ifade etti.

Ayrımcılığa Son Verilmeli

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, engellilere karşı olan yardım temelli bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini savundu. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise, engelli bireylerin insan hakları çerçevesinde ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Tüm Siyasi Partilerden Olumlu Oy

Yapılan tartışmaların ardından, engelli bireylerin sorunlarının ele alınması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı oy birliğiyle alındı. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve çalışmaları 3 ay sürecek. Zorunlu görüldüğünde Ankara dışında da faaliyet gösterme yetkisi olacak.

Bedensel engelli Yiğithan Kalfa ve babası Murat Kalfa, bu tarihi görüşmeleri izleme fırsatını buldu. Komisyonun, engelli bireylerin sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmesi için barındırdığı potansiyel büyük bir umut kaynağı olarak değerlendiriliyor.

TBMM Genel Kurulunda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi...

TBMM Genel Kurulunda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bedensel engelli Yiğithan Kalfa (ortada), babası Murat Kalfa (solda) ve AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç (sağda) ile araştırma komisyonun kurulması için Genel Kurulda yapılan görüşmeleri bir süre izleyici locasından takip etti.

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