TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

ÖTV Muafiyeti Teklifi Meclis'e Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karara ev sahipliği yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) tamamen muaf tutulmayı öngören kapsamlı bir yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklif, Türkiye'de milyonlarca eski araç sahibini sevindirirken, otomotiv piyasasında da köklü değişimlere yol açabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 20 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yerli üretim sıfır araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulmasını amaçlayan bir yasa önerisi getirdi.

Yaşlı Araç Parkına Şok Etki

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan bu yasa teklifi, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan yaşlı araç parkını modernleştirmeyi hedefliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki otomobillerin ortalama yaşı 14'ün üzerine çıkmış durumda. Bu durum, trafik güvenliği ve çevre standartları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Teklifin yasalaşmasıyla, ekonomik ömrünü tamamlayan araçların trafikten çekilmesi sağlanacak ve yerlerine daha modern, güvenli ve çevre dostu yerli otomobiller alınması teşvik edilecek.

Yerli Araç Alımında ÖTV Muafiyeti

Sunulan teklif doğrultusunda, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 20 yaş ve üzerindeki otomobil ve kamyonetlerin hurdaya ayrılması halinde, vatandaşlara motor hacmi 1600 cc altında olan yeni bir araç satın almalarında ÖTV muafiyeti sağlanacak. Ancak bu muafiyet, sadece Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli olacak.

Düzenlemenin Amacı

CHP'li Şevkin, düzenlemenin hedeflerini açıkladı: "Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesini, çevre dostu yeni yerli araçların teminini amaçlıyoruz. Bu adım, trafik güvenliğini artırırken, eski araçların neden olduğu çevre kirliliğini azaltacaktır. Aynı zamanda, yerli üretimi ve istihdamı teşvik ederken, hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümüyle döngüsel ekonomiye de katkı sunmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tekliften yalnızca birkaç gün önce, 24 Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımladığı bir düzenleme ile ÖTV oranlarında değişiklik yapmıştı. Bu düzenleme ile cari açığı azaltma hedefi doğrultusunda yerli üretimi desteklemek amacıyla bazı modellerde indirim yapılırken, özellikle ithal ve lüks segmentte vergi artışları gerçekleşmişti.