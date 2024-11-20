TBMM'de İç Güvenlik Kanunu Teklifi 24 Maddesiyle Kabul Edildi

İç Güvenlik Kanunu Teklifi TBMM'den Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 24 maddesini kabul etti.

Kaymakam Adayları için Yeni Eğitim Şartları

Kabul edilen düzenlemelerle birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda kaymakam adaylarının eğitim şartlarında değişiklikler yapılacak. Kaymakam adaylarının, yurt içindeki ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olmaları gerekecek.

Emniyet Teşkilatı Üzerine Düzenlemeler

Yeni düzenlemelerle birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden üstün başarı gösterenlere, İçişleri Bakanı tarafından çeşitli madalyalar verilebilecek. Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na dair düzenlemelerle, sandık üyeleri emekli olduktan sonra çeşitli yardımlar alabilecek.

Ateşli Silahlar Hakkında Yeni Yasal Düzenlemeler

Ateşli silahlara ait parçalara yönelik yenilikler de kabul edildi. Ateşli silahların namlu, sürgü ve diğer önemli parçalarının yasaya dahil edilmesi, bu parçaların ülkeye sokulmasını, yapılmasını veya satışını sıkı denetim altına alıyor.

Silah Kaybı ve Ruhsat Yönetimi

Silahını kaybedenlerin ruhsatları ile ilgili önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. İkinci kez kaybedenlere yalnızca tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Üç kez kaybedenlerin ruhsatları geri alınacak.

Önemli İdari Düzenlemeler

Ayrıca, araç ve deniz aracı kiralama şirketlerinin, kiralanan araç bilgilerini anlık olarak genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlü olmaları sağlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlikte Madalya Yönetmelikleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı personel, başarılı görevlerini yerine getirdiklerinde İçişleri Bakanı tarafından madalya alabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı için de benzer düzenlemeler yapılmaktadır.

Genel Kurul, teklifin birinci bölümündeki maddelerin onaylanmasının ardından, birleşimi erteledi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin yarın saat 14:00'te devam edeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.