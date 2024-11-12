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TBMM'de İzmir'deki Yangın ve Ekonomik Sorunlar Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, İzmir'deki yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesi ve ekonomi üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:15
TBMM'de İzmir'deki Yangın ve Ekonomik Sorunlar Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Yangın ve Ekonomi Üzerine Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen ve 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların yeterince bakılmadığını tespit ettiğini belirterek, "Bu çocukların 5'inin de devlet korumasına alınmasını önermiş ancak aile bu öneriyi reddetmiştir. Ailelerin buna müsaade etmediği durumlarda, devletin elini güçlendiren yasaların çıkarılması gerekmektedir," dedi.

Saadet Partisi'nden Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, olayın bir kaza olmanın ötesinde toplumsal sorunları temsil ettiğini vurgulayarak, "Birçok aile geçim sıkıntısı çekiyor. Bu durumda bir annenin çocuklarına bakmak için çöp toplamak zorunda kalması, hepimizin utancı olmalıdır," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve MHP'den Görüşler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Atatürk'ü anma günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anlattı ve İzmir'deki yangınla ilgili endişelerini dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da yangında hayatını kaybeden çocuklar için taziyelerini iletti.

Ekonomik Sorunlar ve Belediyelerdeki Atamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, annenin gözaltına alınmasının asıl iktidar tarafından yapılan ihmalin örneği olduğunu belirtirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yoksulluk nedeniyle çocukların hayatını kaybetmesini kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.

Yasamaların Güçlendirilmesi Gerekiyor

Özlem Zengin, ailelerin karşılaştığı sorunların çözülmesi için Meclis'te düzenlenmelere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Zengin, "Aileler çocuklarına bakmayı reddediyorsa, kamu kurumlarının elini güçlendiren düzenlemeler yapılmalıdır," dedi.

Yeni Bir Mutluluk Haberi

Zengin, ayrıca Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir'in annelik sevinci yaşadığını ve oğluna "Yusuf Tayyip" adını verdiğini belirtti. Zengin, Aydemir'e tebriklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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