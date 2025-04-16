TBMM'de Kanun Teklifinin Görüşmeleri Başladı: 112 Acil Çağrı Merkezleri İçin Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda değişiklikleri içeren tekliflerin görüşmelerine başladı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul eden asılsız çağrılara karşı alınacak yeni önlemleri açıkladı.

Görüşmelere İlişkin Eleştiriler ve Destekler

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin tali komisyonlarda görüşülmeden doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmesine eleştirerek, "torba kanun" uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da, torba yasaların toplumun sorunlarına çözüm olmadığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Anayasa'ya aykırı uygulamaların kanun teklifleri olarak gündeme getirildiğini ifade etti. Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise, TBMM'yi torba yasa kültüründen kurtarmamız gerektiğini dile getirdi.

Yeni Düzenlemeler ve Cezalar

Kocacık, yapılan teklifin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına uygun düzenlemeler getireceğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrılar için idari para cezalarının artırılacağını açıkladı. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenlere 1500 TL, asılsız ihbar yapanlara ise 15 bin TL ceza uygulanacak. Kocacık, 2024 yılı itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların sadece %34'ünün asıl çağrılardan oluştuğunu belirterek, bu düzenlemenin sistemin etkinliğini artıracağını duyurdu.

Diğer Düzenlemeler

Teklif, üst kademe yöneticilerin atanması, görevden alınmalarına dair hükümlerin yeniden düzenlenmesini de içeriyor. Kocacık, en az 2 yıl üst kademe görev yapmış kişilerin, görevden alınmaları halinde mali haklarının sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, masalarına memur emeklisi maaşlarına dair eleştiriler içeren dövizler bıraktı.

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.