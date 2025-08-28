DOLAR
TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu: 7'nci Toplantıda 10 Eski Meclis Başkanı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısına 10 eski TBMM başkanı katıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:43
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 7'nci Toplantısı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Toplantı Yeri ve Düzeni

Komisyonun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 7'nci toplantısına eski TBMM başkanları davet edildi. Toplantı, iki ayrı oturum halinde düzenlendi.

Oturumlarda Yer Alacak Eski Başkanlar

Toplantının ilk bölümünde söz alacak eski TBMM başkanları şunlar: Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin.

İkinci oturumda ise değerlendirmelerde bulunacak eski başkanlar: Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop.

Açılış Konuşması

Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, tüm eski Meclis başkanlarının yasama ve siyasi alandaki engin tecrübelerine dikkat çekti ve "Türkiye'nin demokrasi tecrübesini ve temel meselelerini hayatları boyunca yakından takip etmiş" bu isimlere komisyon davetini kabul ettikleri için teşekkür etti.

Kurtulmuş, toplantıya 10 eski Meclis başkanının katılacağını ve 3 eski Meclis başkanının sağlık sorunları nedeniyle davet edilemediğini belirtti. Konuşmanın ardından ilk sözü alan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin değerlendirmelere başladı.

