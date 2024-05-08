TBMM'de Özbekistan ile iş birliği anlaşmaları onaylandı!

TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 4 uluslararası anlaşmayı onayladı. Bu anlaşmalar ile iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Anlaşmaların Kapsamı:

Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşma: Bu anlaşma ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Özbekistan'daki faaliyetleri yasal bir çerçeveye kavuşturuluyor.

Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma: Bu anlaşma ile iki ülke arasında suçluların iadesi, suç delillerinin değişimi ve suçla mücadelede iş birliği gibi konularda düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Protokol: Bu protokol ile suçla mücadele anlaşmasında yapılan değişiklikler ve ilaveler onaylanıyor.

Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokol: Bu protokoller ile iki ülke arasında kolluk kuvvetleri arasında eğitim ve iş birliği ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması: Bu anlaşma ile iki ülke arasında askeri alanda iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmaların Önemi:

Bu anlaşmalar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirerek, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu daha da geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşmalar ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasına ve bölgesel istikrara katkıda bulunmasına da katkı sağlayacak.