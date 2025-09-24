TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Tartışması — Milli Dayanışma Komisyonu 12. Toplantısı

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. toplantısı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı. Komisyonun 12. toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci uzman ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla ele alındı.

Ankara Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Hatem Ete

Ankara Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Hatem Ete, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkeye önemli imkanlar sunduğunu belirtti. Ete, sürecin yaklaşık bir yıl geride bıraktığını ve şu anki aşamanın "silah bırakmayla paralel olarak bir yasal düzenlemenin yapılıp yapılamayacağı meselesi" olduğunu söyledi.

Ete, bölge ve iç politikada yaşanan krizlere rağmen sürecin olumsuz etkilenmediğini, aksine olumlu etkilendiğini ifade etti. Yaptıkları araştırmalarda vatandaşlara "Bu mesele Türkiye için iyi mi, kötü mü olur?" sorusunun sorulduğunu, yanıtların %70 'Türkiye için iyi olur' yönünde olduğunu kaydetti.

Ete, toplumun bu meseleyi "siyasetin üstlenmesi gereken, geç kalınmış bir sosyal sorumluluk projesi" olarak gördüğünü ve genel olarak çözüm beklentisinin ağırlıkta olduğunu vurguladı.

SAHAM Koordinatörü Yüksel Genç

Yüksel Genç, toplumun ilk kez sürdürülebilir bir temkinlilik sergilediğini belirterek saha bulgularına göre barışa desteğin yüksek, sürece güvenin ise düşük olduğunu aktardı. Genç, özellikle bölgedeki yurttaşların sürece ilgi duyduğunu fakat katılım ve bilgilendirme mekanizmalarının sınırlı olduğunun sıkça şikayet konusu olduğunu söyledi.

Genç, sürecin toplumsallaşması ve toplumsal rızanın geliştirilmesi için daha "şeffaf, güven verici ve samimi" yaklaşımların sahada beklendiğini vurguladı.

TEPAV, ORSAM ve Diğer Kurumların Değerlendirmeleri

TEPAV Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik katkılarına dair değerlendirmeler sunduğunu ve Doğu Anadolu için raporlar hazırladıklarını; Van'da "Terörden Sonra Hayat Nasıl Olur?" başlıklı çalışma yaptıklarını belirtti.

ORSAM Başkanı Dr. Kadir Temiz, son 6 ayda Irak ve Suriye'de yapılan çalışmalara atıfta bulunarak Orta Doğu'da merkezileşme eğiliminin güçlendiğini ve bunun PKK gibi devlet dışı aktörleri uyum sağlamaya veya tasfiye olmaya zorladığını ifade etti. Temiz, "PKK'nın silah bırakma süreci bence bu eğilimin Türkiye içindeki bir yansımasıdır" dedi ve bölgede ekonomik, politik dönüşümlerin öne çıktığını kaydetti.

Temiz, hem Türkiye hem de bölge kamuoyunu bilgilendirmek için "şeffaf ve aşamalı bir yol haritası kamuoyuyla bir an önce paylaşılmalı" çağrısı yaptı.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş

İhsan Aktaş, Türk ve Kürt toplumu arasında derin bir uçurum olmadığını vurgulayarak saha sonuçlarını paylaştı: "Kürt seçmenle yaptığımız bir araştırmada, 'Türkiye benim vatanımdır' yüzde 96, 'Kürt-Türk kardeştir' yüzde 88, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum' yüzde 95."

Aktaş, Suriye meselesinin bu destek üzerinde dalgalanmalara yol açabildiğini ve verilerin zaman içinde değişebildiğini belirtti. Ayrıca yeni anayasa tartışmalarına değinerek "Anayasamızın sadece Türkiye'yi değil, bölge ülkelerini... kuşatacak şekilde bir imparatorluk anayasası inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanlığı'ndan Toplantı Açıklaması

TBMM Başkanlığının açıklamasına göre toplantıda, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, DİTAM Başkanı Mesut Azizoğlu ve Başkan Yardımcısı Sedat Yurtdaş, Rawest Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun, KSC Başkanı İbrahim Reha Ruhavioğlu, EKEAV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tarık Çelenk, Ankara Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Hatem Ete, SAHAM Koordinatörü Yüksel Genç, TEPAV Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, ORSAM Başkanı Dr. Kadir Temiz ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın görüşleri dinlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında bugüne kadar komisyon toplantılarında 80 kişinin dinlendiğini, yaklaşık 50 saati aşkın çalışma yapıldığını ve yaklaşık 830 sayfa tutanak tutulduğunu belirterek dinlemelerin sonuna doğru gelindiğini, ilerleyen dönemde komisyon çalışma raporu ve yasal düzenleme önerilerinin hazırlanacağını ifade etmiştir.

Açıklamada ayrıca TBMM Başkanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki BM Genel Kurulu konuşmalarının tarihi nitelikte olduğunu vurguladığı, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin 10 ülkenin kararının takdire şayan bulunduğu ve bu ülkelerin meclisleri ile hükümetlerinin TBMM adına tebrik edildiği kaydedilmiştir.

Komisyonun 13. toplantısının programının daha sonra duyurulacağı bildirildi.