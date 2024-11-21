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TBMM'den İç Güvenlik Reformu: Yetkisiz Lambalara Ağaç Gibi Ceza!

TBMM, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren yeni yasayı kabul etti. Yetkisiz çakar kullananlar 96 bin lira ceza ödeyecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:41
TBMM'den İç Güvenlik Reformu: Yetkisiz Lambalara Ağaç Gibi Ceza!

İç Güvenlik Reformu TBMM'den Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, iç güvenlikle ilgili kapsamlı değişiklikleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini kabul etti. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı.

Yeni Ceza Düzenlemeleri Neler Getiriyor?

Kanun kapsamındaki değişiklikler doğrultusunda, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücüler için 96 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

Bu tutar, son bir yıl içinde 2 veya daha fazla ihlal gerçekleştiren sürücüler için 192 bin lira olarak artırılacak ve sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Eğer sürücü, araç sahibi değilse, tescil plakasına aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek. İhlal tespit edilen cihazlar ise mülki amir tarafından el konularak, kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Yeniliklerle Dolu Bir Kanun

Kanun, Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulan araç sicil ve tescil sistemi verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile anlık olarak paylaşmayı öngörüyor. Böylelikle, terör ve kaçakçılık suçlarına karışan araçların takibi kolaylaşacak.

Öte yandan, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda da kapsamlı değişiklikler yapıldı. Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış olanların özel güvenlik görevlisi olabilmesi için yeni şartlar öngörülüyor.

Dernek Lokalleri ve Diğer Düzenlemeler

Dernekler Kanunu'na yapılan güncellemelerle, dernek lokallerinin açılması ve kapatılması süreçleri daha düzenli hale getirildi. Lokallerin açılabilmesi için derneğin en az bir yıldır faaliyette bulunması gerekecek. Ayrıca, tehlikeli maddelerin depolandığı yerlerde lokal açılamayacak.

Göç Politikaları ve Mahkeme Düzenlemeleri

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na eklenen düzenlemelerle, kısa dönem ikamet izninin verilmesine dair yeni kurallar getirildi. Sınır dışı etme kararlarına karşı mahkemeye yapılan başvuruların da hızlandırılması amaçlanıyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Üzerine Yeni Düzenlemeler

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri netleştirildi. Bekçiler, görev saatleri içinde bulundukları bölgede kabahat fiillerini önleyecek ve genel kolluğa bildirecekler.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, düzenlemeye katkıda bulunan milletvekillerine teşekkür etti. Oylamanın ardından kanun yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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