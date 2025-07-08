TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." dedi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile takvimi belirlendi.

Kasapoğlu, toplantının açılışında engelli konusunun devlet ve millet için ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Toplumu ayakta tutan en güçlü yapı taşlarından birinin dezavantajlı bireylere gösterilen ilgi ve bu bireyler için sunulan yaşam şartları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, toplumun kapsayıcılığı açısından engellilerin karşılaştıkları zorlukların önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Komisyonun, milletin ve Meclis'in ortak vicdanını temsil edeceğini kaydeden Kasapoğlu, "Bir bilinç hareketi olacak bu komisyon ve bu bilincin geliştirilmesi, güçlendirilmesi hepimiz için önemli bir hedef olacak. Farklılığı pekiştirmek, mevcut duyarlılığı büyütmek, yaymak ve kökleştirmek çok önemli." dedi.

Kasapoğlu, bilinç oluşturmanın yalnızca yasal düzenlemelerle veya genelgelerle sağlanamayacağını, derinlemesine bir çaba ve eğitim gerektirdiğini vurgulayarak, dijital içerikler, çocuk yayınları ve gençlik dizilerinin bu bilincin kalıcı olması açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Komisyon çalışmalarını siyaset üstü bir anlayışla yürüteceklerini ifade eden Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Toplantının ilerleyen kısmında komisyon üyeleri, engellilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve önerilerini sundu. Komisyon Başkanı Kasapoğlu, üyelerden Meclis tatile girdiğinde kendi illerinde bu konuda bireysel çalışmalar yapmalarını istedi.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu (ortada) başkanlığında toplandı.