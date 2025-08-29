DOLAR
TBMM Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: Dervişoğlu'ndan 'İnsanlık Suçludur' Tepkisi

Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin Gazze gündemli oturumunda İsrail saldırılarını 'insanlık suçu' ilan etti; Meclis 8. kez Gazze'yi ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:53
TBMM Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: Dervişoğlu'ndan 'İnsanlık Suçludur' Tepkisi

TBMM Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: Dervişoğlu'dan 'İnsanlık Suçludur' Tepkisi

Dervişoğlu: Yaşananları engelleyemeyen tüm insanlık suçludur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun Gazze gündemiyle olağanüstü toplandığı oturumda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Dervişoğlu konuşmasında, "21. yüzyılın dünyasında, hangi dinden, milletten, görüşten, kimlikten olursak olalım, yaşananları engelleyemeyen tüm insanlık suçludur ve tarihin utanç sayfaları hiçbir kuşkuya yer yoktur ki onları yazacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sadece Gazze'yi, ölen çocukları ve susan dünyayı değil, insanlığın vicdanını ve sessizliği de gündeme taşıdıklarını belirten Dervişoğlu, yaşananları "vicdansızlık, ahlaksızlık, barbarlık, canavarlık, katliam, soykırım, trajedi" gibi terimlerle nitelendirdi; buna rağmen sadece söz söylemenin sorumluluktan kurtarmayacağını vurguladı.

Dervişoğlu, TBMM'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yle ilgili tutumunu hatırlatarak, Meclis'in bugünkü oturumla bu meseleyi 8. kez ele aldığını söyledi. Gazze'de 62 binin üzerinde can kaybı olduğunu ve 300'den fazla kişinin açlıktan öldüğünü aktardı.

Müsavat Dervişoğlu, Gazze ve Filistin meselesinin çok katmanlı olduğunu; diplomatik, siyasi, tarihi ve insani boyutları bulunduğunu belirterek, "2011 yılından beri, Suriye'de Nazi hayat sahası misali günbegün genişleyen İsrail'dir. Bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı basit bir topun menzilinden tehdit eden İsrail’dir. Canı istediği gibi nokta operasyonları düzenleyen yine İsrail'dir." değerlendirmesini yaptı.

Dervişoğlu, hükümet politikalarını eleştirerek konunun iç siyasetin malzemesi haline getirildiğini, siyasi rant peşinde koşmanın çözüm getirmeyeceğini söyledi. Ayrıca, bölgeyi zayıflatma stratejilerine atıfla "Bu projelerin amacı İsrail'e bir güvenlik kuşağı oluşturmak için çevresinde bölünmüş, zayıflatılmış, istikrarsız hale getirilmiş ülkeler yaratmaktır." dedi ve Irak, Suriye, Libya örneklerini sıraladı. Sevr'den Büyük Orta Doğu Projesi'ne uzanan stratejilerin sonuçlarına vurgu yaptı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu da eleştiren Dervişoğlu, milli kimliğin korunması gerektiğini, vatandaşlık tanımı üzerinden tartışmalar yürütülmesine karşı çıktığını belirterek, "Bu meşum zihniyetle Türkiye'ye birlik, dayanışma ve demokrasi getirileceğini zannetmek ne büyük bir aymazlıktır." ifadelerini kullandı.

