TBMM Genel Kurulu Bütçe Görüşmelerine 9 Aralık'ta Başlıyor

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 9 Aralık tarihinde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bütçe maratonu, 20 Aralık tarihine kadar kesintisiz 12 gün boyunca sürecek.

Görüşme Takvimi Belirlendi

AA muhabirinden edinilen bilgilere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yürütülen bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Ardından, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri başlamak için 9 gün beklenecek.

TBMM Genel Kurulu, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere, gündemini tamamlayana kadar aralıksız çalışacak. Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler ise 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bakanlıkların Bütçeleri İçin Müzakere Programı

Görüşmeler, 8 tur halinde yapılacak ve her tura belirli bakanlıkların bütçeleri dahil edilecek. Aşağıda, 2025 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi yer almaktadır:

10 Aralık Salı: Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde detaylı görüşmeler ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Bütçe Maratonu Sonuçlanıyor

Meclis’in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.