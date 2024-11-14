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TBMM Genel Kurulu, Dünya Diyabet Günü'nde Toplandı

TBMM, Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla toplandı; milletvekilleri önemli konularda konuştu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:29
TBMM Genel Kurulu, Dünya Diyabet Günü'nde Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Başkanlığında Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yakasına mavi kurdele takan Karaca, "14 Kasım, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını derinden etkileyen Tip 1 diyabet konusunda farkındalık yaratmak için ayrılmış bir gündür. Bu farkındalık gününde sağlığın bir insan hakkı olduğunun altını çizerken, toplumsal dayanışmanın ve empati kurmanın önemine vurgu yapmak için mavi kurdele ile kürsüye çıktım." dedi.

Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kuruluşunun 39'uncu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığının 41. yılını kutladı. Aksakal, "Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bilir ki Kıbrıs denildiğinde akıllara Ecevit, Ecevit denildiğinde de Kıbrıs gelmektedir. Kıbrıs bizim için sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda tarihsel bir mirasın sorumluluğudur." diye konuştu. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatının desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için umutlu olduğunu belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların toplumun vicdanını parçalayan durumlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, hükümetin çocuklar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir yıl önce yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 6 vatandaşla ilgili acılarını dile getirdi. Gündoğdu, "Bu tarifi mümkün olmayan acıların sorumluları en ağır cezayı almalıdır. Adaletin sağlanması, bölgede yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızın vicdanlarını rahatlatacaktır. Ancak, maalesef ülkemizde yaşanan hukuksuzluklar Kırklareli'nde de devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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