TBMM Genel Kurulu Kapandı: Emekli Aylıkları ve Siyasi Gerilim

TBMM Genel Kurulu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 lira yükseltilmesine yönelik düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında komisyonun yerini almaması nedeniyle kapandı.

Parti Görüşmeleri ve Eleştiriler

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin müzakeresinin ardından kanun teklifinin tüm üzerindeki görüşmelere geçildi. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, söz alarak "torba kanun" uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirtti. Kaya, TBMM'nin kanun yapma yetkisini özgürce kullanması gerektiğini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü ifade etti.

Kaya, ayrıca “Hiç olmazsa bu emeklilik maaşını 1 lira artıralım ki son sözü söyleme, kanun yapma hakkının TBMM'de olduğunu hatırlatalım.” dedi.

Gençlerin Geleceği Üzerine İddialar

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, teklifteki Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddinin yükseltilmesine dair düzenlemeyi eleştirerek, bunun gençlerin üst kadrolara geçişini zorlaştıracağını savundu.

CHP'den Tepkiler

Görüşmeler esnasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve CHP milletvekilleri de sıralara vurarak protestoda bulundu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu gelişmeler üzerine birleşime ara verdi. Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplanarak slogan attı. Bozdağ, birleşimi yeniden açtığında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürdü. Sonunda, Bozdağ, komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.