TBMM Genel Kurulu'nda Barış Vurgusu ve Gençlik Sorunları

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, birleşimi açtıktan sonra Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Barışın Önemi Üzerine

Toplantıda konuşan Önder, Türkiye’nin bölgesel ve iç meseleler açısından kritik bir eşikte yer aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz, birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyette. Aslında kuyu derin değil, ip kısadır," dedi. Barışın değerine de dikkat çeken Önder, "Barışta kaybedenin olmadığını" belirtti ve barış konusundaki çabaları için Cumhurbaşkanı ve MHP liderine teşekkür etti.

Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Başkanvekili Önder, toplantıda daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Şanlıurfa'da Tarih Kongresi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Dünya Neolitik Kongresi’nin Şanlıurfa’da düzenleneceğini duyurdu. Yazmacı, bu kongrede insanlık tarihine dair yeni keşiflerin tartışılacağını ve Şanlıurfa'nın tarihi önemini vurguladı.

Kumar Sorununa Dikkat

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının engellenmesi gerektiğini belirtti. "Kumar bataklığına saplananlar felaketin eşiğine geliyor," diyen Öztürk, gençlerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Hatay’ın Sorunları

Toplantıda, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da Hatay'ın çeşitli sorunları hakkında görüşlerini paylaştı.