TBMM Genel Kurulu'nda Lahey Grubu ve Altan Öymen'in Vefatı Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gündem Maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, çeşitli önemli konuların tartışıldığı bir oturum gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanlığı'nın Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın Bogota kentinde kabul edilen ortak bildiri imza sürecinin 20 Eylül 2025'e kadar devam edeceğini vurguladı. Gül, "Ülkemiz tüm kurumlarıyla bu sürecin müzakeresini, değerlendirmesini sürdürmektedir ve gerekmesi halinde de gerekli adımı atacaktır" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Maden Düzenlemeleri Üzerine Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genel Kurul'da enerji ve maden alanlarına yönelik düzenleme teklifinin görüşmeleri sırasında yaşananları "TBMM'nin mehabetine uygun olmayan görüntüler" diye nitelendirerek eleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesinin hastane önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, toplumsal adaletsizliğin simgesi haline geldiğini belirtti.

Köylülerin Tarımsal Desteği Üzerine Öneriler

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, köylülerin tapusu olmayan arazilerde doğru desteklenmediğini ifade ederek, bu konuda çözüm önerileri sundu. Özellikle tarımda çalışan kadınlara yıpranma payı ve sigorta desteği gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Meclis'te Altan Öymen için Başsağlığı Duyuruları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatına değinerek onun Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Öymen'in kaybının kendisinde şok etkisi yarattığını ve önemli bir insanın kaybedildiğini söyledi. Genel Kurul'da yapılan başsağlığı dileklerine Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, MHP, DEM Parti ve EMEP temsilcileri de katıldı. Özdağ'ın önerisi üzerine, milletvekilleri için Fatiha okundu.

Uluslararası Çiğneme: Filistin ve Suriye Üzerine Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, İsrail'in Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında durduğunu ifade etti. Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, farklı etnik grupların bir arada yaşamasının önemli olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar ve Altan Öymen'in vefatı üzerine yapılan açıklamalar, ülke gündeminin sıcak konularını içeriyor.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl (ortada), Altan Öymen'in vefatına ilişkin "Altan Ağabey" şeklinde başladığı konuşmasını, duygulanması üzerine tamamlayamadı.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl (ortada), Altan Öymen'in vefatına ilişkin "Altan Ağabey" şeklinde başladığı konuşmasını, duygulanması üzerine tamamlayamadı.