TBMM Genel Kurulu'nda Mavi Vatan Tartışması

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Meclis açılışında gündeme geçmeden önce bazı milletvekillerine söz verildi.

Hulusi Akar'dan Tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın "Mavi Vatan" kavramını "masal" olarak nitelendirmesi üzerine sert bir yanıt verdi. Akar, "Devletimizin askeriyle, siviliyle her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hakkımızı korumasını masal olarak nitelemek büyük bir gaflet ve ayıptır" dedi.

Hayvan Haklarına Dikkat Çekildi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Roman vatandaşların sorunlarını dile getiren Kılıç, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Eğitim ve Yurt Dışı Gezileri Üzerine Gündem

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Alanya'daki bir eğitim kurumunda öğrencilerden yurt dışı gezisi için para alındığını, gezinin iptal edilmesine rağmen ücretlerin geri ödenmediğini belirtti. Özbudun, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inceleme talep etti.

Mavi Vatan'ın Önemi

Akar, "Mavi Vatan" kavramının gerçek bir değer olduğunu ve Türkiye'nin deniz alanlarındaki haklarının korunması gerektiğini söyledi. Türk savunma sanayi ürünlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Akar, "İHA'lar, SİHA'lar ve diğer unsurlarımız deniz güvenliğimizi sağlamak için kritik rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP ve İktidar Arasındaki Çatışma

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti olarak Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediklerini ifade etti. İktidarın dış politikalarını eleştiren Emir, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek, "Mavi Vatan elden gitti" dedi.

Hulusi Akar ile CHP Arasındaki Tartışmalar

Akar, CHP sıralarından gelen seslere tepki göstererek, "Meclisin bir düzeni var, dinleyin, ben konuşmacıyım" dedi. Akar, "Gerçekleri ifade ediyorum, bu konuyu görüşmek isteyenlerle her zaman diyalog kurmaya hazırız" dedi.